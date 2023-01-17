Якушева (Шапорина) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Шапорина) Дарья Алексеевна

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

03.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Алексей

Мать: не указана

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Якушев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Якушев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Якушев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Якушев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Якушев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1919

Сын: Якушев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Якушев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Казанцева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушев Михаил Васильевич

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
03.08.1964
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище
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