Якушева (Шапорина) Дарья Алексеевна
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти03.08.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Алексей
Мать: не указана
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Якушев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Якушев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
16.05.1912
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1919
Сын: Якушев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Якушев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Казанцева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Якушев Михаил Васильевич
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
03.08.1964
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище