Якушев Андрей Михайлович
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения16.05.1912
Дата смерти24.07.1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
20.11.1936
Жена: Якушева Степанида Вас.
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Палёная Галина Андреевна
Мать ребёнка: Якушева Степанида Вас.
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1941
Дочь: Богданова Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Якушева Степанида Вас.
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.03.1949
Мать ребёнка: Якушева Степанида Вас.
поселок Парголово, Парголовский район, Ленинградская область, Россия
Смерть
24.07.1974
город Сланцы, Россия
Причина смерти: рак левого легкого
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище