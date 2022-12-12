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Якушев Андрей Михайлович

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

16.05.1912

Дата смерти

24.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
20.11.1936

Жена: Якушева Степанида Вас.

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Палёная Галина Андреевна

Мать ребёнка: Якушева Степанида Вас.

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1941

Дочь: Богданова Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Якушева Степанида Вас.

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Якушев Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Якушева Степанида Вас.

поселок Парголово, Парголовский район, Ленинградская область, Россия
Смерть
24.07.1974
город Сланцы, Россия
Причина смерти: рак левого легкого
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище
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