слобода 1-е Парголово, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

1-е Парголово

Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
366Суздальское (1-е Парголово), с. вл.при оз. Суздальском.14станов. кварт.92247282Церковь православная 1. Лазарет л. гв. Финляндского полка. Аптека.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
С. Парголово: Сл. Суздальская8Гр. А. П. Шувалов27689

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
44. Суздальская Слобода (Парголово Первое), село бывшее владельческое, при озере Суздальском, дворов 82, жителей 564, церковь православная, школа, стан. кв., аптека, 2 ла Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
Парголово 1-е с.142 стан342 участок30станция Шувалово.

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