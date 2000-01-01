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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
366Суздальское (1-е Парголово), с. вл.при оз. Суздальском.14станов. кварт.92247282Церковь православная 1. Лазарет л. гв. Финляндского полка. Аптека.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
С. Парголово: Сл. Суздальская8Гр. А. П. Шувалов276—89
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
44. Суздальская Слобода (Парголово Первое), село бывшее владельческое, при озере Суздальском, дворов 82, жителей 564, церковь православная, школа, стан. кв., аптека, 2 ла Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Парголово 1-е с.142 стан342 участок30станция Шувалово.