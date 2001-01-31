Якушева (Перегоедова) Степанида Вас.
Место рождениясело Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения08.11.1917
Дата смерти31.01.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
20.11.1936
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1937
Дочь: Палёная Галина Андреевна
Отец ребёнка: Якушев Андрей Михайлович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1941
Дочь: Богданова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Якушев Андрей Михайлович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.03.1949
Отец ребёнка: Якушев Андрей Михайлович
поселок Парголово, Парголовский район, Ленинградская область, Россия
Смерть
31.01.2001
город Сланцы, Россия
Причина смерти: обширный склероз
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище