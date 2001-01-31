Якушева (Перегоедова) Степанида Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Перегоедова) Степанида Вас.

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Место рождения

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

08.11.1917

Дата смерти

31.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917

Отец: Перегоедова Василий ?Федотович?

Мать: Перегоедова Пелагея Михайловна

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
20.11.1936

Муж: Якушев Андрей Михайлович

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Дочь: Палёная Галина Андреевна

Отец ребёнка: Якушев Андрей Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1941

Дочь: Богданова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Якушев Андрей Михайлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Якушев Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Якушев Андрей Михайлович

поселок Парголово, Парголовский район, Ленинградская область, Россия
Смерть
31.01.2001
город Сланцы, Россия
Причина смерти: обширный склероз
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище
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