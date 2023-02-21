Перегоедова (Куртова) Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1886
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
14.08.1886
Отец: Куртов Михаил ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Перегоедов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Якушева Степанида Вас.
Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1924
Дочь: Рассохина Валентина Вас.
Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?
село Довольное, Новосибирской области, Россия
Рождение ребёнка
08.12.1926
Сын: Перегоедов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Котова Евдокия Вас.
Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
село Довольное, Новосибирской области, Россия
Смерть
1978
село Довольное, Новосибирской области, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость