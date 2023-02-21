Перегоедова (Куртова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перегоедова (Куртова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1886

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1886

Отец: Куртов Михаил ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Перегоедов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Якушева Степанида Вас.

Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1924

Дочь: Рассохина Валентина Вас.

Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?

село Довольное, Новосибирской области, Россия
Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Перегоедов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Котова Евдокия Вас.

Отец ребёнка: Перегоедова Василий ?Федотович?

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перегоедова Василий ?Федотович?

село Довольное, Новосибирской области, Россия
Смерть
1978
село Довольное, Новосибирской области, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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