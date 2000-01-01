Перегоедов Степан Васильевич
Место рождениясело Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
Неизвестно
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Довольное