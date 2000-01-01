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Перегоедов Николай Васильевич

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Место рождения

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

08.12.1926

Дата смерти

30.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926

Отец: Перегоедова Василий ?Федотович?

Мать: Перегоедова Пелагея Михайловна

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
30.08.1990
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Довольное
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