Перегоедов Николай Васильевич
Место рождениясело Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения08.12.1926
Дата смерти30.08.1990
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1926
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
30.08.1990
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Довольное