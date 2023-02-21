Котова (Перегоедова) Евдокия Вас.
Место рождениясело Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения08.03.1929
Дата смерти17.10.1979
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
17.10.1979
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Причина смерти: рак груди
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Довольное