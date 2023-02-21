Котова (Перегоедова) Евдокия Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Перегоедова) Евдокия Вас.

Котова (Перегоедова) Евдокия Вас.

avatar

Место рождения

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

08.03.1929

Дата смерти

17.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929

Отец: Перегоедова Василий ?Федотович?

Мать: Перегоедова Пелагея Михайловна

село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
17.10.1979
село Довольное, Доволенский район, Новосибирская область, Россия
Причина смерти: рак груди
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Довольное
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close