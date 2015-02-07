Богданова (Якушева) Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Якушева) Светлана Андреевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

10.04.1941

Дата смерти

07.02.2015

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1941

Отец: Якушев Андрей Михайлович

Мать: Якушева Степанида Васильевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
15.04.1961

Муж: Богданов Александр Леонидович

Черная Речка, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Александр Леонидович

Нижние Осельки, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь
Смерть
07.02.2015
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Диабет, отказ почек
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