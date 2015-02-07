Богданова (Якушева) Светлана Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1941
Дата смерти07.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1941
Бракосочетание
15.04.1961
Черная Речка, Осинорощинская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Александр Леонидович
Нижние Осельки, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь
Смерть
07.02.2015
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Диабет, отказ почек