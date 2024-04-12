Богданов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1963
Бракосочетание
1984
Рождение ребёнка
17.10.1985
Дочь: Богданова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Силкина Лариса Владиславовна
Потсдам
Развод
16.06.1992
после развода вернула девичью фамилию
Рождение ребёнка
09.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Лариса ?
Бракосочетание
1992
Жена: Богданова Лариса ?
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно