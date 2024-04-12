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Богданов Владимир Александрович

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Место рождения

Нижние Осельки, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1963

Отец: Богданов Александр Леонидович

Мать: Богданова Светлана Андреевна

Нижние Осельки, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1984

Жена: Силкина Лариса Владиславовна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1985

Дочь: Богданова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Силкина Лариса Владиславовна

Потсдам
Развод
16.06.1992

Жена: Силкина Лариса Владиславовна

после развода вернула девичью фамилию
Рождение ребёнка
09.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Лариса ?

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
1992

Жена: Богданова Лариса ?

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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