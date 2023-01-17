Якушев Михаил Васильевич
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Якушев Василий ?
Мать: не указана
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Якушев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Якушев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
16.05.1912
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1919
Сын: Якушев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1923
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Якушев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Казанцева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
16.12.1936
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
старое кладбище