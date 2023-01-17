Якушев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Михаил Васильевич

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушев Василий ?

Мать: не указана

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Якушев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Якушев Степан Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Якушев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Якушев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Якушев Яков Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
07.11.1919

Сын: Якушев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1923

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Якушев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Казанцева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
16.12.1936
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
старое кладбище
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