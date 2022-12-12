Якушев Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Степан Михайлович

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
?.12.1936
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: отказ почек
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