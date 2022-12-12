Якушев Степан Михайлович
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения1907
Дата смерти?.12.1936
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
?.12.1936
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: отказ почек