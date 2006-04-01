(Якушева) Вера Михайловна
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения10.08.1923
Дата смерти?.04.2006
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
?.04.2006
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище