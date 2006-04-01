(Якушева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якушева) Вера Михайловна

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

10.08.1923

Дата смерти

?.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
?.04.2006
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: онкология
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище
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