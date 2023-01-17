Якушев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Дмитрий Михайлович

Якушев Дмитрий Михайлович

avatar

Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

07.11.1919

Дата смерти

16.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1919

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
16.06.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close