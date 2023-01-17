Якушев Дмитрий Михайлович
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения07.11.1919
Дата смерти16.06.1994
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1919
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
16.06.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище