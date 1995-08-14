Казанцева (Якушева) Надежда Михайловна
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения1929
Дата смерти14.08.1995
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
14.08.1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище