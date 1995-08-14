Казанцева (Якушева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Якушева) Надежда Михайловна

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

1929

Дата смерти

14.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
14.08.1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Редаковское кладбище
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