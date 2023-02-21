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Якушев Яков Михайлович

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

20.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
20.01.1943
хутор Красное Знамя, Весёловский район, Ростовской области, Россия
Причина смерти: погиб на войне
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