Якушев Яков Михайлович
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения1914
Дата смерти20.01.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
20.01.1943
хутор Красное Знамя, Весёловский район, Ростовской области, Россия
Причина смерти: погиб на войне