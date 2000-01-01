Якушев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Алексей Михайлович

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Место рождения

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

06.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910

Отец: Якушев Михаил Васильевич

Мать: Якушева Дарья Алексеевна

деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на войне, пропал без вести
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