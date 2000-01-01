Якушев Алексей Михайлович
Место рождениядеревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения06.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910
Отец: Якушев Михаил Васильевич
Мать: Якушева Дарья Алексеевна
деревня Меловая, Венгерский район, Новосибирская область, Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на войне, пропал без вести