Бутакова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луковникова (Бутакова) Федосья (Феня) Назаровна
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова-Соловьёва (Бутакова) Василиса Назаровна
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1909
Дочь: Кибанова (Бутакова) Надежда Назаровна
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
30.09.1916
Дочь: Луковникова (Бутакова) София Назаровна
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
03.09.1918
Дочь: Аносова (Бутакова) Наталья Назаровна
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
16.09.1924
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
08.03.1927
Дочь: Трофимова (Бутакова) Августа (Гутя) Назаровна
Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич
Смерть
Неизвестно