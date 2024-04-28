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Бутакова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутаков Иван Неизвесно

Мать: Бутакова Неизвесно Неизвесно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луковникова (Бутакова) Федосья (Феня) Назаровна

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова-Соловьёва (Бутакова) Василиса Назаровна

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
07.01.1909

Дочь: Кибанова (Бутакова) Надежда Назаровна

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бутаков Макар Назарович

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
30.09.1916

Дочь: Луковникова (Бутакова) София Назаровна

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
03.09.1918

Дочь: Аносова (Бутакова) Наталья Назаровна

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
16.09.1924

Сын: Бутаков Михаил Назарович

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Рождение ребёнка
08.03.1927

Дочь: Трофимова (Бутакова) Августа (Гутя) Назаровна

Отец ребёнка: Бутаков Назар Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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