Аносова (Бутакова) Наталья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Бутакова) Наталья Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1918

Отец: Бутаков Назар Матвеевич

Мать: Бутакова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Аносов Александр Петрович

Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 27.01.?

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аносова Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данильчук Надежа Петровна

Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Пётр Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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