Аносова (Бутакова) Наталья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1918
Отец: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Аносов Александр Петрович
Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 27.01.?
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аносова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данильчук Надежа Петровна
Отец ребёнка: Аносов Пётр Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно