Данильчук (Аносова) Надежа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Пётр Артемьевич
Рождение ребёнка
30.04.1976
Сын: Данильчук Виталий Александрович
Отец ребёнка: Данильчук Александр Гульевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.09.?
Дочь: Данильчук Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Данильчук Александр Гульевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно