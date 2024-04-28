Данильчук (Аносова) Надежа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильчук (Аносова) Надежа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Пётр Артемьевич

Мать: Аносова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
30.04.1976

Сын: Данильчук Виталий Александрович

Отец ребёнка: Данильчук Александр Гульевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.09.?

Дочь: Данильчук Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Данильчук Александр Гульевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данильчук Александр Гульевич

Смерть
Неизвестно
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