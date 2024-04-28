Аносов Пётр Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносов Пётр Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Атремий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Аносов Александр Петрович

Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
Около 27.01.?

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данильчук Надежа Петровна

Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Наталья Назаровна

Смерть
Неизвестно
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