Аносов Пётр Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Атремий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Аносов Александр Петрович
Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
Около 27.01.?
Дочь: Тамара Петровна
Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данильчук Надежа Петровна
Мать ребёнка: Аносова Наталья Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно