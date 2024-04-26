Луковникова (Бутакова) Федосья (Феня) Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
28.03.1947
Дочь: Луковникова Тамара Афонасьевна
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луковникова Марсельеза Афонасьевна
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников Роберт Афонасьевич
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников Анатолий Афонасьевич
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Луковников Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников Апполинарий Афонасьевич
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковников Александр Афонасьевич
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луковникова Августа Афонасьевна
Отец ребёнка: Луковников Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луковников Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луковников Афонасий
Смерть
Неизвестно