Луковникова (Бутакова) Федосья (Феня) Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковникова (Бутакова) Федосья (Феня) Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутаков Назар Матвеевич

Мать: Бутакова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1947

Дочь: Луковникова Тамара Афонасьевна

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луковникова Марсельеза Афонасьевна

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Роберт Афонасьевич

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Анатолий Афонасьевич

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Луковников Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Апполинарий Афонасьевич

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковников Александр Афонасьевич

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луковникова Августа Афонасьевна

Отец ребёнка: Луковников Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковников Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковников Афонасий

Смерть
Неизвестно
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