Бутаков Макар Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бутаков Владимир Макарович
Мать ребёнка: Бутакова Надежда
Рождение ребёнка
1940
Сын: Бутаков Александр Макарович
Мать ребёнка: Бутакова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Надежда
Смерть
Неизвестно