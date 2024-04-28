Бутаков Макар Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Макар Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бутаков Назар Матвеевич

Мать: Бутакова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бутаков Владимир Макарович

Мать ребёнка: Бутакова Надежда

Рождение ребёнка
1940

Сын: Бутаков Александр Макарович

Мать ребёнка: Бутакова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Надежда

Смерть
Неизвестно
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