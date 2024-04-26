Луковникова (Бутакова) София Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковникова (Бутакова) София Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1916

Дата смерти

27.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916

Отец: Бутаков Назар Матвеевич

Мать: Бутакова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1934

Дочь: Смекалина Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Луковников Иван Христофорович

Рождение ребёнка
26.07.1940

Дочь: Разнобарская Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Луковников Иван Христофорович

Рождение ребёнка
02.01.1946

Сын: Луковников Александр Иванович

Отец ребёнка: Луковников Иван Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковников Иван Христофорович

Смерть
27.09.1987
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