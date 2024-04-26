Луковникова (Бутакова) София Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1916
Дата смерти27.09.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916
Отец: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
13.11.1934
Дочь: Смекалина Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Луковников Иван Христофорович
Рождение ребёнка
26.07.1940
Дочь: Разнобарская Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Луковников Иван Христофорович
Рождение ребёнка
02.01.1946
Сын: Луковников Александр Иванович
Отец ребёнка: Луковников Иван Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1987