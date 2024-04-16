Смекалина (Луковникова) Нелли Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1934
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934
Рождение ребёнка
23.08.1959
Дочь: Марчук Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Смекалин Анатолий Поликарпович
Рождение ребёнка
18.01.1968
Сын: Смекалин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Смекалин Анатолий Поликарпович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно