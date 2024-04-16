Смекалина (Луковникова) Нелли Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смекалина (Луковникова) Нелли Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934

Отец: Луковников Иван Христофорович

Мать: Луковникова София Назаровна

Рождение ребёнка
23.08.1959

Дочь: Марчук Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Смекалин Анатолий Поликарпович

Рождение ребёнка
18.01.1968

Сын: Смекалин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Смекалин Анатолий Поликарпович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смекалин Анатолий Поликарпович

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