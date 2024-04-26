Луковников Иван Христофорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1934
Дочь: Смекалина Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Луковникова София Назаровна
Рождение ребёнка
26.07.1940
Дочь: Разнобарская Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Луковникова София Назаровна
Рождение ребёнка
02.01.1946
Сын: Луковников Александр Иванович
Мать ребёнка: Луковникова София Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область