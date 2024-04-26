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Луковников Иван Христофорович

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Место рождения

Филиппово, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луковников Христофор Павлович

Мать: Луковникова Акулина Федоровна

Филиппово, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1934

Дочь: Смекалина Нелли Ивановна

Мать ребёнка: Луковникова София Назаровна

Рождение ребёнка
26.07.1940

Дочь: Разнобарская Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Луковникова София Назаровна

Рождение ребёнка
02.01.1946

Сын: Луковников Александр Иванович

Мать ребёнка: Луковникова София Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковникова София Назаровна

Смерть
31.01.1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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