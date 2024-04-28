Кибанова (Бутакова) Надежда Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибанова (Бутакова) Надежда Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909

Отец: Бутаков Назар Матвеевич

Мать: Бутакова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1941

Сын: Шипицын Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кибанов Геннадий Афонасьевич

Отец ребёнка: Кибанов Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кибанов Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серых Анисим

Смерть
Неизвестно
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