Кибанова (Бутакова) Надежда Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909
Отец: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
25.04.1941
Сын: Шипицын Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кибанов Геннадий Афонасьевич
Отец ребёнка: Кибанов Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кибанов Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серых Анисим
Смерть
Неизвестно