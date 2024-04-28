Булатова-Соловьёва (Бутакова) Василиса Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова-Соловьёва (Бутакова) Василиса Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутаков Назар Матвеевич

Мать: Бутакова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1950

Дочь: Соловьева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Булатов Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Булатов Николай Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Николай Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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