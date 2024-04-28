Булатова-Соловьёва (Бутакова) Василиса Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутаков Назар Матвеевич
Рождение ребёнка
10.06.1950
Дочь: Соловьева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Булатов Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Булатов Николай Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно