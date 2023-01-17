Черникова (Мартынова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1887
Дата смерти10.02.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887
Отец: Мартынов Иван Азарович
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
04.09.1915
Сын: Черников Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Черников Николай Семенович
Рождение ребёнка
28.12.1920
Дочь: Трубаева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Черников Николай Семенович
Рождение ребёнка
09.02.1924
Сын: Черник Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Черников Николай Семенович
Рождение ребёнка
08.03.1926
Сын: Черников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Черников Николай Семенович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Черников Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Черников Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Черников Николай Семенович
Смерть
10.02.1950
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно