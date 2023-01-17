Черникова (Мартынова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерникова (Мартынова) Мария Ивановна

Черникова (Мартынова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

08.12.1887

Дата смерти

10.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887

Отец: Мартынов Иван Азарович

Мать: Мартынова Анна Васильевна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1912

Муж: Черников Николай Семенович

Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Черников Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Черников Николай Семенович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.12.1920

Дочь: Трубаева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Черников Николай Семенович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.02.1924

Сын: Черник Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Черников Николай Семенович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.03.1926

Сын: Черников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Черников Николай Семенович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Черников Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Черников Николай Семенович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Черников Николай Семенович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
10.02.1950
Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close