Мартынова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Черникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович
Смерть
Неизвестно