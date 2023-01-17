Мартынова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Анна Васильевна

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Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Черникова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Иван Азарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Иван Иванович

Отец ребёнка: Мартынов Иван Азарович

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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