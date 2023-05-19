Черников Иосиф Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Иосиф Николаевич

Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

04.09.1915

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1915

Отец: Черников Николай Семенович

Мать: Черникова Мария Ивановна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Александра Михайловна

Александровка, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Александра Михайловна

Александровка, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Александра Михайловна

Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Александра Михайловна

Смерть
01.02.1994
Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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