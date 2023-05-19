Черников Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1915
Дата смерти01.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1915
Рождение ребёнка
22.07.1945
Рождение ребёнка
06.11.1947
Рождение ребёнка
12.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1994
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно