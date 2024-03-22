село Александровка, село Александровка, Ейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Александровка

Ейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Ейский уезд
2909Александровская колония на прав. бер. Ейского лимана123035182169немцыев. лютеранеМолитвенный дом 1. Ветряная мукомольная мельница 1.На прочих смежных землях

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Ейский район
159428Александровкасело46°39'00"38°24'00"L-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Ейский муниципальный район, Александровское сельское поселение
3616402101с Александровка#Н/Д
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