Тихонова (Черникова) Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова (Черникова) Ефросинья Николаевна

Тихонова (Черникова) Ефросинья Николаевна

avatar

Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Николай Семенович

Мать: Черникова Мария Ивановна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Смерть
2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close