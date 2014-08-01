Черник Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1924
Дата смерти?.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черник Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черник Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черник Татьяна Ивановна
Смерть
?.08.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния