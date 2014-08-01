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Черник Григорий Николаевич

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Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

09.02.1924

Дата смерти

?.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1924

Отец: Черников Николай Семенович

Мать: Черникова Мария Ивановна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черник Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черник Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черник Татьяна Ивановна

Смерть
?.08.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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