Черников Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Рождение ребёнка
29.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Таисия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Таисия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край