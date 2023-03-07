Черников Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерников Василий Николаевич

Черников Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: Черников Николай Семенович

Мать: Черникова Мария Ивановна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Таисия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Таисия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Таисия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close