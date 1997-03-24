Трубаева (Черникова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубаева (Черникова) Анна Николаевна

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Место рождения

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

28.12.1920

Дата смерти

24.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1920

Отец: Черников Николай Семенович

Мать: Черникова Мария Ивановна

Семенково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмененков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмененков Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Кузьмененков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубаев Владимир Кузьмич

Развод
Неизвестно

Муж: Кузьмененков Сергей

Смерть
24.03.1997
Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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