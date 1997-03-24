Трубаева (Черникова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1920
Дата смерти24.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1920
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмененков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
24.03.1997
Похороны
Неизвестно