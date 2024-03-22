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Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

09.02.1912

Дата смерти

05.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912

Отец: Матюшенко Григорий Илларионович

Мать: Матюшенко Парасковья Петровна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Матюшенко Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Матюшенко Александра Григорьевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Матюшенко Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Матюшенко Александра Григорьевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
05.06.1959
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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