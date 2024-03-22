Матюшенко Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1912
Дата смерти05.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Матюшенко Борис Дмитриевич
Мать ребёнка: Матюшенко Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1941
Сын: Матюшенко Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Матюшенко Александра Григорьевна
Смерть
05.06.1959
Похороны
Неизвестно