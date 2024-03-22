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Матюшенко Владимир Дмитриевич

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

07.04.1941

Дата смерти

30.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941

Отец: Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Мать: Матюшенко Александра Григорьевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.1980
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: повешение
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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