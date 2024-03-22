Матюшенко Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1941
Дата смерти30.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.1980
Причина смерти: повешение
Похороны
Неизвестно