Матюшенко Григорий Илларионович
Место рождения
Дата рождения25.01.1876
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876
Отец: Матюшенко Илларион
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Матюшенко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Матюшенко Парасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Мокрина Григорьевна
Мать ребёнка: Матюшенко Парасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медяник Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Матюшенко Парасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926