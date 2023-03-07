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Матюшенко Григорий Илларионович

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

25.01.1876

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1876

Отец: Матюшенко Илларион

Мать: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Матюшенко Парасковья Петровна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Мокрина Григорьевна

Мать ребёнка: Матюшенко Парасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медяник Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Матюшенко Парасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшенко Парасковья Петровна

Смерть
1926
Белоцерковцы, Полтавська область
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