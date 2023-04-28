Матюшенко Илларион
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти07.09.1890
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Матюшенко Корнилий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Матюшенко Иоанн Илларионович
Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева
Рождение ребёнка
25.01.1876
Сын: Матюшенко Григорий Илларионович
Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Булюбаш Ефросинья Илларионовна
Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева
Рождение ребёнка
11.02.1882
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева
Рождение ребёнка
09.09.1884
Сын: Матюшенко Иаким Илларионович
Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
07.09.1890
Причина смерти: воспаление почек
Похороны
Неизвестно