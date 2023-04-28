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Матюшенко Илларион

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1844

Дата смерти

07.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Матюшенко Корнилий

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Матюшенко Иоанн Илларионович

Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.01.1876

Сын: Матюшенко Григорий Илларионович

Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Булюбаш Ефросинья Илларионовна

Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.02.1882

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.09.1884

Сын: Матюшенко Иаким Илларионович

Мать ребёнка: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
07.09.1890
Белоцерковцы, Полтавська область
Причина смерти: воспаление почек
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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