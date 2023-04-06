Матюшенко (Онищенко) Парасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1890
Дата смерти1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890
Отец: Онищенко Петр Яковлевич
Мать: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Матюшенко Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Матюшенко Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Мокрина Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшенко Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медяник Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшенко Григорий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927