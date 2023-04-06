Матюшенко (Онищенко) Парасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшенко (Онищенко) Парасковья Петровна

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

14.10.1890

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890

Отец: Онищенко Петр Яковлевич

Мать: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Матюшенко Григорий Илларионович

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Мокрина Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшенко Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медяник Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшенко Григорий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшенко Григорий Илларионович

Смерть
1927
Белоцерковцы, Полтавська область
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