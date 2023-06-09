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Матюшенко Сиклитиния Яковлева

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Яков

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Матюшенко Иоанн Илларионович

Отец ребёнка: Матюшенко Илларион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.01.1876

Сын: Матюшенко Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Матюшенко Илларион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Булюбаш Ефросинья Илларионовна

Отец ребёнка: Матюшенко Илларион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.02.1882

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Матюшенко Илларион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.09.1884

Сын: Матюшенко Иаким Илларионович

Отец ребёнка: Матюшенко Илларион

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
17.01.1892

Муж: Ломонос Федор Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшенко Илларион

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область