Матюшенко Сиклитиния Яковлева
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Матюшенко Иоанн Илларионович
Отец ребёнка: Матюшенко Илларион
Рождение ребёнка
25.01.1876
Сын: Матюшенко Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Матюшенко Илларион
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Булюбаш Ефросинья Илларионовна
Отец ребёнка: Матюшенко Илларион
Рождение ребёнка
11.02.1882
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Матюшенко Илларион
Рождение ребёнка
09.09.1884
Сын: Матюшенко Иаким Илларионович
Отец ребёнка: Матюшенко Илларион
Бракосочетание
17.01.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюшенко Илларион
Смерть
Неизвестно