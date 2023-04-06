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Матюшенко Борис Дмитриевич

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

21.02.1937

Дата смерти

26.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937

Отец: Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Мать: Матюшенко Александра Григорьевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.04.1964

Дочь: Елена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.06.1977

Сын: Матюшенко Павел

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.11.1986
Березники, город Березники, Пермский край
Причина смерти: повешение
Похороны
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
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