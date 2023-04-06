Матюшенко Борис Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1937
Дата смерти26.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1937
Рождение ребёнка
28.04.1964
Дочь: Елена
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.06.1977
Сын: Матюшенко Павел
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.11.1986
Причина смерти: повешение
Похороны
Неизвестно