Матюшенко (Говядина) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1903
Дата смерти06.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903
Рождение ребёнка
21.02.1937
Сын: Матюшенко Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Матюшенко Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.04.1941
Сын: Матюшенко Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Матюшенко Дмитрий Григорьевич
Смерть
06.01.1996
Похороны
Неизвестно