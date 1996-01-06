Матюшенко (Говядина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшенко (Говядина) Александра Григорьевна

Место рождения

Тарбагатай, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.05.1903

Дата смерти

06.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903

Отец: Говядин Григорий Сафонович

Мать: Говядина Елена Лукинична

Тарбагатай, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.02.1937

Сын: Матюшенко Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.04.1941

Сын: Матюшенко Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Матюшенко Дмитрий Григорьевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
06.01.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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