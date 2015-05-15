Кравцов (Крапцов) Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1923
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1923
Смена фамилии
1941
Ошибка в документах Крапцов на Кравцов
Военная служба
С 1941 по 24.08.1944
Ранение
25.11.1942
Ржев, город Ржев, Тверская область
НАЧАЛЬНИКУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ П/Я УУ-163/СТ-6 на № 41/9 Сообщаю, что: красноармеец 93 т. бр. КРАВЦОВ Иван Григорьевич, на фронте Отечественной войны 25 ноября 1942 г. получил ожог 1 степени лица и век, по ... Показать все
Военная награда
13.10.1943
ПРИКАЗ 873 СМОЛЕНСКОМУ АРМЕЙСКОМУ ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОМУ АРТПОЛКУ № 015/н 13.10.43 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фрон... Показать все
Ранение
1944
Тяжёлое ранение осколком
Место жительства
С 1944
Бракосочетание
30.09.1946
Их познакомили сотрудники с работы. Иван служил надзирателем на вышке в тюрьме и через забор видел швейное предприятие, где работала Маруся.
Рождение ребёнка
23.06.1947
Дочь: Кособокова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Кравцова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
28.09.1949
Сын: Кравцов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кравцова Мария Филипповна
Смерть
15.05.2015