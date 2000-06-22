Кравцова (Баранова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Баранова) Мария Филипповна

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Место рождения

Ильинское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

11.02.1922

Дата смерти

22.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1922

Отец: Баранов Филипп

Мать: Баранова Татьяна Яковлевна

Ильинское, Коломенский, Московская область
Образование
С 1930 по 1934
Ильинское, Коломенский, Московская область
Окончила школу 1 ступени
Образование
С 1934 по 1937
Гололобово, Коломенский, Московская область
Окончила 7 классов. Ходила пешком из Ильинского в Гололобово
Место жительства
С 1939
Коломна, Коломенский, Московская область
Образование
10.07.1946
Коломна, Коломенский, Московская область
Прошла обучение на бухгалтера
Бракосочетание
30.09.1946

Муж: Кравцов Иван Григорьевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Их познакомили сотрудники с работы. Иван служил надзирателем на вышке в тюрьме и через забор видел швейное предприятие, где работала Маруся.
Рождение ребёнка
23.06.1947

Дочь: Кособокова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кравцов Иван Григорьевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1949

Сын: Кравцов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кравцов Иван Григорьевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
22.06.2000
Коломна, Коломенский, Московская область
За 2 года до смерти упала со ступеньки и сломала шейку бедра и после этого больше не встала.
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