Кравцова (Баранова) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения11.02.1922
Дата смерти22.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1922
Отец: Баранов Филипп
Образование
С 1930 по 1934
Окончила школу 1 ступени
Образование
С 1934 по 1937
Гололобово, Коломенский, Московская область
Окончила 7 классов. Ходила пешком из Ильинского в Гололобово
Место жительства
С 1939
Образование
10.07.1946
Прошла обучение на бухгалтера
Бракосочетание
30.09.1946
Их познакомили сотрудники с работы. Иван служил надзирателем на вышке в тюрьме и через забор видел швейное предприятие, где работала Маруся.
Рождение ребёнка
23.06.1947
Дочь: Кособокова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кравцов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.09.1949
Сын: Кравцов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кравцов Иван Григорьевич
Смерть
22.06.2000
За 2 года до смерти упала со ступеньки и сломала шейку бедра и после этого больше не встала.