Баранов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1922
Предположительно прибыл с Украины. В 1922 бросил семью и уехал неизвестно куда.
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
?.07.1919
Дочь: Рыжова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
11.02.1922
Дочь: Кравцова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно