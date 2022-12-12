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Баранов Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1917 по 1922
Ильинское, Коломенский, Московская область
Предположительно прибыл с Украины. В 1922 бросил семью и уехал неизвестно куда.
Бракосочетание
1918

Жена: Баранова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
?.07.1919

Дочь: Рыжова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Яковлевна

Ильинское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1922

Дочь: Кравцова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Яковлевна

Ильинское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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