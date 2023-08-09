Баранова (Сокол) Зоя Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Сокол) Зоя Казимировна

Баранова (Сокол) Зоя Казимировна

avatar

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
12.12.1922

Муж: Баранов Филипп Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1923

Дочь: Таболова Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Баранов Филипп Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1925

Сын: Баранов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Баранов Филипп Иванович

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
1943
Коломна, Коломенский, Московская область