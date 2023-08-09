Баранова (Сокол) Зоя Казимировна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.12.1922
Рождение ребёнка
04.06.1923
Дочь: Таболова Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Баранов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1925
Сын: Баранов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Баранов Филипп Иванович
Смерть
1943