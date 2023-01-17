Кособокова (Кравцова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.06.1947
Дата смерти12.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1947
Бракосочетание
13.09.1969
Рождение ребёнка
24.06.1970
Дочь: Легкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кособоков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
14.06.1973
Дочь: Стренина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Кособоков Алексей Сергеевич
Смерть
12.12.1992
Луховицы, Луховицы, Московская область
Инсульт