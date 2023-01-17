Кособокова (Кравцова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособокова (Кравцова) Галина Ивановна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

23.06.1947

Дата смерти

12.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1947

Отец: Кравцов Иван Григорьевич

Мать: Кравцова Мария Филипповна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
13.09.1969

Муж: Кособоков Алексей Сергеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1970

Дочь: Легкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кособоков Алексей Сергеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1973

Дочь: Стренина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Кособоков Алексей Сергеевич

Смерть
12.12.1992
Луховицы, Луховицы, Московская область
Инсульт
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