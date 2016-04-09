Кособоков Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1945
Дата смерти09.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1945
Отец: Кособоков Сергей
Бракосочетание
13.09.1969
Рождение ребёнка
24.06.1970
Дочь: Легкова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кособокова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1973
Дочь: Стренина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Кособокова Галина Ивановна
Смерть
09.04.2016
Луховицы, Луховицы, Московская область