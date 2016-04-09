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Кособоков Алексей Сергеевич

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

24.01.1945

Дата смерти

09.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1945

Отец: Кособоков Сергей

Мать: Кособокова Дарья Николаевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
13.09.1969

Жена: Кособокова Галина Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1970

Дочь: Легкова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кособокова Галина Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1973

Дочь: Стренина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Кособокова Галина Ивановна

Смерть
09.04.2016
Луховицы, Луховицы, Московская область
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